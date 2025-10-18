Cae asaltante de Uber; uno más escapó

Como resultado de los patrullajes preventivos nocturnos, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención de un hombre señalado por robo con violencia a un conductor de transporte e personas vía aplicación móvil. El hecho se registró en la colonia Los Álamos.

De acuerdo con el reporte, fue en la calle Aviación Mexicana de la citada colonia, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta, interceptaron al conductor de plataforma para despojarlo de sus pertenencias, amenazando con un arma de fuego.

Tras cometer el robo, ambos sujetos abordaron la motocicleta, pero el conductor de plataforma les impactó haciendo que perdieran el equilibrio, cayendo uno de los asaltantes al suelo.

Enseguida, se solicitó la presencia policial, encontrando al presunto implicado en posesión de una réplica de arma de fuego, y ante el señalamiento del delito de robo fue detenido.

Finalmente, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado de José Fernando "N" de 21 años, para determinar su situación legal.