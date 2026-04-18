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Cae diablero de Abastos con 30 dosis de "cristal"

Rigoberto N fue trasladado para certificación médica y la droga fue embalada con un peso aproximado de 38 gramos.

Por Pulso Online

Abril 18, 2026 11:16 a.m.
A
Cae diablero de Abastos con 30 dosis de cristal

Como resultado de los patrullajes focalizados y de la vigilancia estratégica implementada en la Central de Abastos, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron la detención de un presunto distribuidor de droga que portaba más de 30 dosis de sustancia ilícita, siendo puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Los hechos se registraron sobre la calle Legumbres, donde agentes adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detectaron a un hombre incurriendo en una falta al Bando de Policía y Gobierno. Al intervenir para realizar una inspección preventiva de seguridad, localizaron que el infractor portaba en una mochila 32 dosis de la droga conocida como "cristal".

Ante el probable hecho constitutivo del delito de narcomenudeo, los oficiales procedieron con la detención de Rigoberto "N" de 45 años, quien fue trasladado para su certificación médica al Centro de Internamiento Municipal donde también se realizó el embalaje de la droga arrojando un peso aproximado de 38 gramos.

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Con esta acción, la Policía de la Capital suma seis aseguramientos relevantes relacionados con narcomenudeo en la Central de Abastos desde el año pasado, fortaleciendo la estrategia de prevención y combate a conductas delictivas para brindar mayor tranquilidad a comerciantes y usuarios.

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