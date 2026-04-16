Cae hombre con pistola en Colinas del Parque; ya fue vinculado a proceso

Un hombre fue vinculado a proceso por portar un arma de fuego sin licencia, luego de ser detenido en la colonia Colinas del Parque, en la capital potosina.

El hecho ocurrió cuando elementos de la Guardia Civil Estatal realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Parque Nara. En ese punto, detectaron a un sujeto que, al notar su presencia, arrojó un objeto hacia un lote baldío.

La actitud llamó la atención de los agentes, quienes se detuvieron para revisarlo. En la inspección localizaron una pistola con cargador y cinco cartuchos útiles.

Al no poder acreditar un permiso para portar el arma, el hombre —identificado como Víctor "N"— fue asegurado y puesto a disposición de autoridades federales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque inicialmente enfrentaba el proceso en libertad, incumplió las medidas cautelares que le habían sido impuestas, por lo que se ordenó su reaprehensión.

Finalmente, un juez determinó vincularlo a proceso y fijó un plazo de dos meses para continuar con la investigación.