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Volcadura en la carretera 57 deja solo daños materiales

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 195, cerca del puente del Seminario, con dirección a Villa de Pozos

Por Redacción

Abril 16, 2026 07:28 a.m.
A
Volcadura en la carretera 57 deja solo daños materiales

La volcadura de un automóvil de color rojo se registró la mañana de este jueves sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 195, bajando el puente del Seminario, en dirección a Villa de Pozos.

El percance ocurrió minutos antes de las 07:00 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad hacia su lado izquierdo, lo que provocó que el vehículo cayera al desnivel que divide ambos carriles de la vía.

De acuerdo con los primeros reportes, las personas que viajaban en el automóvil resultaron con algunos golpes, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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