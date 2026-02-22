logo pulso
Cae otra célula criminal, ahora en Villa Juárez

Dos integrantes se dedicaban al secuestro y desaparición de personas

Por Redacción

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
VILLA JUAREZ.- Como parte del combate a la delincuencia, la Guardia Civil Estatal capturó a una presunta célula criminal que operaba en la región a quienes se les aseguró droga y armas prohibidas. Dos de los detenidos presuntamente se dedican al secuestro y desaparición de personas.

Fue en la localidad de El Toche, perteneciente a Puerta del Río, en Villa Juárez, donde fueron capturados Lesly N. de 18 años de edad, Alejandro N. de 25 años, José N. de 21 años de edad, Rafael N. de 37 años de edad, Noé N. de 46 años de edad y María N. de 39 años de edad.

Se les aseguraron 190 bolsas con hierba seca en color verde al parecer marihuana, 60 dosis de droga sintética al parecer "cristal", 23 artefactos metálicos conocidos como "poncha llantas" y una camioneta Volkswagen tipo Tiguan en color blanco sin datos negativos.

De acuerdo con los sistemas de inteligencia, tanto Alejandro como Rafael se les considera como sujetos activos en privación ilegal y desaparición de personas.

Con esto, la Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso de mantener acciones tendientes a consolidar entornos más tranquilos y seguros para la sociedad, además se hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante el uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser testigos o víctimas de algún hecho ilícito.

