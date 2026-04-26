Cae pareja de "halcones digitales" en Matehuala

Una pareja de "halcones digitales" fue capturada en el municipio de Matehuala por elementos de la Guardia Civil Estatal, a través de 19 cámaras enlazadas a tabletas monitoreaban y reportaban los movimientos policiales a presuntos criminales.

La corporación informó que, inicialmente, en la colonia Villa Fontana luego de una denuncia ciudadana por allanamiento, los elementos estatales, en coordinación con personal de la Policía de Investigación (PDI), detuvieron a Gabriel de Jesús "N", de 18 años de edad y a Rocío Guadalupe "N" de 19 años, por su probable participación en los delitos de amenazas, obstrucción de la seguridad pública, presunta vigilancia ilícita y allanamiento.

Durante esta intervención les se aseguraron cinco tabletas electrónicas, un teléfono celular y dos cámaras de videovigilancia.

Posteriormente, con la información recabada y en acciones conjuntas con la PDI, se detectaron y desmontaron otras 17 cámaras de videovigilancia conectadas de manera inalámbrica, las cuales presuntamente eran utilizadas para el monitoreo de movimientos de los cuerpos de seguridad en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los indicios y detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho, en tanto la GCE y la FGE refrendan el compromiso de continuar fortaleciendo los operativos y las acciones como parte de la estrategia de seguridad en la región del Altiplano.