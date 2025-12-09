logo pulso
Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Seguridad

Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás

FGESLP obtiene condena tras ataque con arma blanca

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 08:49 p.m.
Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas obtuvo una sentencia condenatoria de diez años de prisión contra Armando "N", responsable del homicidio agravado de un hombre en la localidad de Nuevo Cueytzén, municipio de Tanlajás.

De acuerdo con la FGESLP, el agresor atacó a la víctima con arma blanca, ocasionándole heridas mortales y luego huyó del sitio. La investigación permitió obtener una orden de aprehensión, cumplimentada por la Policía de Investigación en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos.

El acusado fue vinculado a proceso y, durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas suficientes para que la autoridad judicial dictara sentencia: 10 años de prisión, además del pago de una multa y otro monto por reparación del daño.

