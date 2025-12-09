Encharcamientos y choque en Carretera 57 generan tráfico
Vialidad abanderó un accidente en Carretera 57; llaman a manejar con tiempo y precaución
Las principales avenidas de San Luis Potosí amanecieron este martes con pavimento mojado, ligeros encharcamientos y tránsito lento, por lo que autoridades municipales pidieron a la ciudadanía conducir con precaución y salir con tiempo a su destino.
De acuerdo con Policía Vial, Río Españita permanece transitable, aunque presenta encharcamientos en varios tramos, situación que podría provocar frenados inesperados y deslizamientos.
Además, oficiales de la corporación abanderan un hecho de tránsito en los carriles centrales de Carretera 57, a la altura del Eje 110, donde se realizan maniobras para retirar los vehículos involucrados. La zona presenta afectación vial momentánea.
Las autoridades insistieron en extremar cuidados ante el piso mojado, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y anticipar maniobras para evitar accidentes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Encharcamientos y choque en Carretera 57 generan tráfico
Redacción
Vialidad abanderó un accidente en Carretera 57; llaman a manejar con tiempo y precaución
Motociclista fallece arrollado por un carro
Redacción
Circulaba por la carretera a Rioverde y en el puente del Libramiento fue embestido
Hombre se prende fuego y se lanza de un puente
Redacción
Todavía con vida lo llevaron al hospital, pero no soportó las lesiones