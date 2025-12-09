logo pulso
Encharcamientos y choque en Carretera 57 generan tráfico

Vialidad abanderó un accidente en Carretera 57; llaman a manejar con tiempo y precaución

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 07:41 a.m.

Las principales avenidas de San Luis Potosí amanecieron este martes con pavimento mojado, ligeros encharcamientos y tránsito lento, por lo que autoridades municipales pidieron a la ciudadanía conducir con precaución y salir con tiempo a su destino.

De acuerdo con Policía Vial, Río Españita permanece transitable, aunque presenta encharcamientos en varios tramos, situación que podría provocar frenados inesperados y deslizamientos.

Además, oficiales de la corporación abanderan un hecho de tránsito en los carriles centrales de Carretera 57, a la altura del Eje 110, donde se realizan maniobras para retirar los vehículos involucrados. La zona presenta afectación vial momentánea.

Las autoridades insistieron en extremar cuidados ante el piso mojado, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y anticipar maniobras para evitar accidentes.

