logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inicia el GP México: Todos lo que debes saber

Fotogalería

Inicia el GP México: Todos lo que debes saber

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae sujeto con 130 dosis de drogas en Ciudad Valles

Se desplazaba de manera temeraria sobre la calle Adolfo López Mateos

Por El Universal

Octubre 24, 2025 12:33 p.m.
A
Foto: GCE

Foto: GCE

Ciudad Valles.- En un operativo de seguridad realizado en la colonia Vista Hermosa, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un joven que transportaba más de un centenar de dosis de droga a bordo de un automóvil.

El arresto ocurrió cuando agentes de la corporación detectaron a un conductor que se desplazaba de manera temeraria sobre la calle Adolfo López Mateos.

Al marcarle el alto, identificaron al presunto como Jonathan "N", de 23 años, quien viajaba en un vehículo Ford Focus modelo 2009.

Durante la inspección, los oficiales localizaron en el interior del automóvil un total de 130 envoltorios con estupefacientes: 40 bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana, 75 con polvo blanco granulado presumiblemente "cristal" y 15 más con piedra blanca semejante al "crack".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Guardia Civil Estatal destacó que este tipo de acciones forman parte de los operativos de prevención y vigilancia que se realizan en los 59 municipios de San Luis Potosí, apoyados con labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae sujeto con 130 dosis de drogas en Ciudad Valles
Cae sujeto con 130 dosis de drogas en Ciudad Valles

Cae sujeto con 130 dosis de drogas en Ciudad Valles

SLP

El Universal

Se desplazaba de manera temeraria sobre la calle Adolfo López Mateos

Fallece mujer en aparatoso percance carretero
Fallece mujer en aparatoso percance carretero

Fallece mujer en aparatoso percance carretero

SLP

Redacción

La camioneta en que viajaba impactó contra otra en la rúa Rioverde-San Ciro

Capturan a un distribuidor de droga en Abastos
Capturan a un distribuidor de droga en Abastos

Capturan a un distribuidor de droga en Abastos

SLP

Redacción

Lo detectaron en un automóvil y amenazaba a los agentes con una jeringa

Chocan dos autos en carretera a Rioverde
Chocan dos autos en carretera a Rioverde

Chocan dos autos en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Al parecer la alta velocidad fue la causa principal del accidente