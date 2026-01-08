Cae sujeto por extorsión valiéndose de imágenes de la víctima

logo pulso
Por Redacción

Enero 08, 2026 04:14 p.m.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que, a través de la Delegación Sexta, se logró la vinculación a proceso de un individuo identificado como Zeus "N", por su probable responsabilidad en los delitos de difusión ilícita de imágenes y extorsión en Tamazunchale.

De acuerdo con la información expuesta por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en el municipio de Tamazunchale, durante el mes de marzo de 2025, cuando el imputado presuntamente envió un video a la víctima y le exigió dinero en efectivo, bajo la amenaza de difundir dicho material.

Durante la audiencia inicial de formulación de imputación celebrada en continuación por término constitucional, el Juez de control resolvió el auto de vinculación a proceso al imputado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se continuará con la integración de datos de prueba, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La FGESLP refrendó su compromiso de combatir los delitos que vulneran la integridad, privacidad y patrimonio de las personas, así como de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para las víctimas.

