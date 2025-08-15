logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo

Los policías se percataron del hecho, en las inmediaciones del recinto ferial

Por PULSO

Agosto 15, 2025 02:17 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

A través del dispositivo "Fenapo segura 2025", agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a un masculino que, presumiblemente, trataba de comercializar boletos para el palenque, a un precio superior a los establecidos en la taquilla, además de hacer uso ilícito de equipos de radio frecuencia.

Los uniformados se percataron del hecho, en las inmediaciones del recinto ferial, luego de notar que un masculino estaba con varios boletos y con un equipo de radio comunicación.

Se le cuestionó sobre lo que realizaba en el lugar, siendo descubierto en la venta a un excesivo precio de entradas para el palenque, de inmediato comenzó a alertar por medio de una radio frecuencia a terceras personas, que posiblemente estaban coludidas en la reventa de estas entradas.

Por lo anterior, se le hizo de conocimiento a Andrés "N" de 59 años, que sería puesto a disposición de las autoridades competentes, por probable mal uso de equipos de radio frecuencia y lo que le resulte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La corporación alertó que por ningún motivo se debe permitir que terceras personas comercialicen entradas para los eventos de la Feria, ya que puede tratarse de un posible acto de extorsión. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo
Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo

Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo

SLP

PULSO

Los policías se percataron del hecho, en las inmediaciones del recinto ferial

Confirma García Cázares muerte de detenido en sede de la FGE (video)
Confirma García Cázares muerte de detenido en sede de la FGE (video)

Confirma García Cázares muerte de detenido en sede de la FGE (video)

SLP

Rubén Pacheco

Se abrió una carpeta de investigación, a fin de establecer cuál fue la causa del deceso

Volcadura en avenida Chapultepec deja una persona herida
Volcadura en avenida Chapultepec deja una persona herida

Volcadura en avenida Chapultepec deja una persona herida

SLP

PULSO

Los hechos, cerca de las 11:00 horas del jueves, a la altura de Villas del Pedregal

Conductor choca contra árbol y poste en Ciudad Valles... y escapa a pie
Conductor choca contra árbol y poste en Ciudad Valles... y escapa a pie

Conductor choca contra árbol y poste en Ciudad Valles... y escapa a pie

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo quedó destrozado tras el impacto en la colonia Vista Hermosa; autoridades lo aseguraron y lo turnaron a la Fiscalía