Volcadura en avenida Chapultepec deja una persona herida

Los hechos, cerca de las 11:00 horas del jueves, a la altura de Villas del Pedregal

Por PULSO

Agosto 15, 2025 09:53 a.m.
A
Foto: PC

Foto: PC

Personal paramédico de la Dirección de Protección Civil de la capital atendió el reporte de una persona lesionada en un hecho de tránsito sobre la avenida Chapultepec.

Los hechos, cerca de las 11:00 horas del jueves, a la altura de Villas del Pedregal, donde el conductor de una camioneta volcó, por lo que se valoró en el lugar a esta persona que salió lesionada.

De acuerdo con el reporte, manifestó su consentimiento para su traslado a un hospital para una evaluación médica.

Foto: PC

La SSPC de la capital tomó conocimiento del hecho para el retiro de la unidad.  

