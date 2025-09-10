Cae sujeto tras homicidio en riña en Villa de Arriaga; un detenido
El presunto agresor quedó a disposición de la FGE
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Estado informó sobre la detención de un presunto homicida en riña.
De acuerdo con la información, en Villa de Arriaga, agentes de la GCE detuvieron al hombre de 22 años, luego de ser señalado por haber privado de la vida a otra persona durante un pleito personal.
El detenido quedó a disposición de la FGE, tras intentar sobornar a los oficiales con dinero en efectivo.
No se dieron detalles de la forma en que habría ultimado a su rival.
