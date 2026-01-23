Tráiler volcado bloqueó la Carretera 57
El accidente ocurrió cerca de la medianoche, a la altura del entronque a Villela, y dejó tráfico detenido por varias horas
Un tráiler volcó la noche de ayer, alrededor de las 11:00 a 11:30, y provocó el cierre total de la Carretera 57 en los carriles de Querétaro a San Luis Potosí, a la altura del entronque a Villela.
El accidente mantuvo bloqueada la vialidad, lo que generó una larga fila de vehículos varados durante varias horas, de acuerdo con reportes de automovilistas que circulaban por la zona.
Hasta ese momento no se había informado de manera oficial sobre la reapertura de la circulación, por lo que se pidió a los conductores tomar precauciones y utilizar vías alternas.
