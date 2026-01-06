Caen cuatro a bordo de vehículos robados

Como parte del compromiso de la Guardia Civil Estatal a través de su División Caminos, se fortalecen los trabajos preventivos enfocados en preservar la paz de las familias potosinas.

Dentro de las acciones operativas desarrolladas por nuestros agentes de la División Caminos, en los Puntos de Atención Ciudadana, específicamente en el ubicado sobre la carretera 49 a Zacatecas, tres presuntos fueron detenidos, a bordo de unidades con reporte de robo, se trata de Álvaro "N" de 50 años, asegurado con un vehículo Honda CR-V, color rojo, sin placas, hurtado del estado de Jalisco y José "N" de 60 años, a quien se le aseguró una camioneta Nissan, color blanco, hurtada del estado de Guanajuato. En este mismo sector, se detuvo a Jacobo "N" de 46 años, fue asegurado con una camioneta Nissan color blanco, hurtada en el estado de Guanajuato en el 2024.

En el municipio de Ébano, se detuvo a Luis "N" de 27 años, luego de que fuera sorprendido a bordo de una camioneta Ford color gris, reportada como robada, en el municipio de Villa de Pozos. Por último, un automóvil, línea Spark, color negro, se localizó en la comunidad de Escalerillas. Dicha unidad tenía reporte de robo de la zona Industrial.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, con los vehículos recuperados.

Por medio de las denuncias ciudadanas, se trabaja de forma eficiente en atender hechos constitutivos de delito, por ello se exhorta a la población a reportar cualquier acto inusual a la Línea de Emergencias 9-1-1.