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Seguridad

Caen dos sujetos con drogas y "ponchallantas" en Ciudad Valles

La Fiscalía General del Estado determinará la situación jurídica

Por Huasteca Hoy

Abril 21, 2026 04:38 p.m.
A
Caen dos sujetos con drogas y ponchallantas en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, debido a que presuntamente traían sustancias ilícitas y ponchallantas.

Se trata de Alfonso "N", de 29 años, y Víctor "N", de 27 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ambos fueron interceptados en la zona urbana y, al efectuarles una inspección de seguridad, les aseguraron diversas bolsas con marihuana, una hoja de papel con información relacionada con la presunta venta de droga, artefactos conocidos como "ponchallantas", 500 pesos en efectivo, así como el vehículo en el que se desplazaban.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

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