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Caen dos y desmantelan un sistema de videovigilancia en Matehuala

Dos jóvenes fueron detenidos tras una denuncia por allanamiento en la colonia Villa Fontana

Por PULSO

Abril 25, 2026 04:41 p.m.
A
Caen dos y desmantelan un sistema de videovigilancia en Matehuala

Como resultado de trabajos de inteligencia y operativos coordinados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) desmantelaron un sistema de videovigilancia ilícita y detuvieron a dos personas en el municipio de Matehuala.

En un primer hecho, en la colonia Villa Fontana, tras una denuncia ciudadana por allanamiento, elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal de la Policía de Investigación (PDI), detuvieron a Gabriel de Jesús "N", de 18 años, y a Rocío Guadalupe "N", de 19 años, por su probable participación en los delitos de amenazasobstrucción de la seguridad pública, presunta vigilancia ilícita y allanamiento.

Durante esta intervención se aseguraron cinco tabletas electrónicas, un teléfono celular y dos cámaras.

Posteriormente, con la información recabada y en acciones conjuntas con la PDI, se detectaron y desmontaron otras 17 cámaras de videovigilancia conectadas de manera inalámbrica, las cuales presuntamente eran utilizadas para el monitoreo de movimientos de los cuerpos de seguridad en la zona.

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Los indicios y detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En tanto, la SSPC y la FGE refrendaron el compromiso de continuar fortaleciendo los operativos y las acciones como parte de la estrategia de seguridad en la región del Altiplano.

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