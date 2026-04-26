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Camión cañero se queda sin frenos y choca

Por Redacción

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Camión cañero se queda sin frenos y choca

CIUDAD VALLES.- Un camión cargado con varias toneladas de caña tuvo una falla en los frenos en la declive del fraccionamiento Valle Alto, y terminó volcando en la intersección de los bulevares.

El aparatoso accidente sucedió la tarde de este sábado, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), elementos de Protección Civil Municipal y oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

De acuerdo con la información recabada, el chofer de un camión cargado con caña venía con dirección de Mante a Ciudad Valles.

Pero a la altura del fraccionamiento Valle Alto, se habría dado cuenta de que no le funcionaban los frenos, pues según testigos, intentó detenerse golpeando el camellón.

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Sin embargo, la unidad siguió avanzando, tomó más velocidad y alcanzó a librar un vehículo en el que viajaba una familia, pero volcó e impactó a su paso un autobús del servicio urbano y un tráiler.

Los socorristas auxiliaron a los pasajeros del autobús, pero solo tenían crisis nerviosa; no hubo heridos.

El chofer del camión no fue identificado, pues tras la volcadura pudo salir de la cabina y se retiró antes de que llegara alguna autoridad.

De manera temporal, los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cerraron la vialidad en el bulevar México-Laredo, en el tramo Valle Alto - bulevar Lázaro Cárdenas, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas.

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