Camión de carga ocasiona aparatosa carambola

Un camión de carga que circulaba por la carretera 37 a Villa de reyes, causó una carambola contra tres camiones de transporte de personal, a la altura de la comunidad de El Socavón, perteneciente al citado municipio.

Uno de los camiones afectados trasladaba trabajadores hacia la termoeléctrica para que entraran a su turno de labores y ante el hecho ya llegaron a la planta.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves, inicialmente el camión de carga tipo torton se desplazaba sobre la mencionada carretera en dirección de la 57 hacia Villa de Reyes.

Fue a la altura de la comunidad El Socavón, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó contra un camión de personal de la empresa TCEO de color café, al que proyectó contra otro camión de la empresa TEB color blanco y éste a su vez le pegó a otro de la empresa MML, los tres llevaban personal a sus centros de trabajo.

Aunque algunos pasajeros resultaron con golpes, por suerte no fueron de gravedad y al lugar acudieron elementos se esperaba el arribo de los agentes policiacos para que tomaran conocimiento del hecho y se culminaría a los conductores a que trataran de arreglarse en lo particular sobre los daños materiales para que el caso no pasara mayores.