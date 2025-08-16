logo pulso
Seguridad

Camioneta de Sectur cae en barranco; no se reportan heridos

El accidente ocurrió en la carretera Valles-Rioverde, entre los ejidos La Pitahaya y Los Otates

Por Huasteca Hoy

Agosto 16, 2025 11:48 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Una camioneta oficial del Gobierno del Estado se salió del camino y cayó a un barranco en la carretera libre Valles-Rioverde.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado, en el kilómetro 15, entre los ejidos La Pitahaya, de Ciudad Valles, y Los Otates, perteneciente al municipio de Aquismón.

La cinta asfáltica estaba mojada debido a la lluvia y, al tomar una curva sin la debida precaución, el conductor de la camioneta Ford F-150 perdió el control, lo que provocó que la unidad derrapara y cayera al barranco.

Aunque la camioneta quedó volcada con las llantas hacia arriba, los ocupantes lograron salir por sus propios medios. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para auxiliarlos, pero confirmaron que no presentaban lesiones.

Del percance tomó conocimiento la Guardia Nacional, cuyos elementos solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

