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Camioneta derriba poste en Av. Salvador Nava

Por Redacción

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Camioneta derriba poste en Av. Salvador Nava

Al circular por la avenida Salvador Nava Martínez, una camioneta se impactó contra un poste de alumbrado público al que derribó por completo, aunque afortunadamente no hubo lesionados en este hecho.

Fue cerca de las cuatro de la tarde de este domingo, cuando la camioneta Ford Mercury de color blanco, circulaba por los carriles centrales de la citada avenida, procedente del distribuidor Juárez y en dirección a Las Lomas.

Fue a la altura de la clínica del IMSS en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma la unidad se impactó contra el poste metálico de alumbrado público, al que derribó desde la base.

Luego del hecho, al sitio acudieron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes tomaron conocimiento y la camioneta fue enviada a una pensión mientras que el propietario se hace cargo de la reparación del daño, por suerte no hubo personas lesionadas. 

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