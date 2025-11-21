Camioneta ´salta´ de carriles centrales y termina volcada en Soledad

Una camioneta volcó la tarde de este miércoles en Soledad de Graciano Sánchez, luego de que el conductor perdiera el control mientras circulaba por los carriles centrales y saliera proyectado hacia el carril lateral central oriente, donde la unidad quedó recostada sobre su lado derecho.

El accidente fue reportado alrededor de las 14:00 horas. Paramédicos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al lugar y valoraron al conductor, quien no presentó lesiones que ameritaran traslado a un hospital.

Elementos de Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento del hecho y realizaron las labores correspondientes. Solo se registraron daños materiales.