Camioneta ´salta´ de carriles centrales y termina volcada en Soledad
Pese al aparatoso accidente, el conductor salió ileso
Una camioneta volcó la tarde de este miércoles en Soledad de Graciano Sánchez, luego de que el conductor perdiera el control mientras circulaba por los carriles centrales y saliera proyectado hacia el carril lateral central oriente, donde la unidad quedó recostada sobre su lado derecho.
El accidente fue reportado alrededor de las 14:00 horas. Paramédicos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al lugar y valoraron al conductor, quien no presentó lesiones que ameritaran traslado a un hospital.
Elementos de Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento del hecho y realizaron las labores correspondientes. Solo se registraron daños materiales.
no te pierdas estas noticias
Camioneta ´salta´ de carriles centrales y termina volcada en Soledad
Redacción
Pese al aparatoso accidente, el conductor salió ileso
Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel
Redacción
El conductor terminó lesionado luego de golpear primero a un Chevy y después caer contra un Corsa
Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar
Redacción
El accidente ocurrió en Avenida Industrias; Fiscalía busca al conductor prófugo que le cortó la circulación