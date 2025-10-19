logo pulso
Seguridad

Camioneta se impacta en el Distribuidor Juárez

El Distribuidor Juárez fue escenario de un choque de camioneta contra un muro de contención, resultando en daños materiales.

Por Redacción

Octubre 19, 2025 12:06 p.m.
A
Camioneta se impacta en el Distribuidor Juárez

Solo daños en choque de camioneta contra muro de contención en el Distribuidor Juárez

Los hechos se registraron después de las 07:00 de la mañana, donde una camioneta Toyota que avanzaba sobre los carriles de Salvador Nava, al llegar a la rama que divide hacia carretera Matehuala y carretera Rioverde, el conductor pierde el control y choca con el muro de contención.

Solo se reportaron daños. Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP

Redacción

El Distribuidor Juárez fue escenario de un choque de camioneta contra un muro de contención, resultando en daños materiales.

Vehículo abandonado tras colisión en avenida San Miguel, Soledad
Vehículo abandonado tras colisión en avenida San Miguel, Soledad

Vehículo abandonado tras colisión en avenida San Miguel, Soledad

SLP

Redacción

Accidente en Soledad: Vehículo abandonado en avenida San Miguel luego de colisionar contra un poste de la CFE.

Detienen a dos presuntos ladrones de autos en Villa de Pozos
Detienen a dos presuntos ladrones de autos en Villa de Pozos

Detienen a dos presuntos ladrones de autos en Villa de Pozos

SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal y Ejército aseguraron una camioneta y una motocicleta robadas en Ciudad Satélite.

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock
Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

SLP

Redacción

Se desplazaban en camioneta por la carretera a Matehuala, a la altura del km 149