Camioneta se impacta en el Distribuidor Juárez
El Distribuidor Juárez fue escenario de un choque de camioneta contra un muro de contención, resultando en daños materiales.
Solo daños en choque de camioneta contra muro de contención en el Distribuidor Juárez
Los hechos se registraron después de las 07:00 de la mañana, donde una camioneta Toyota que avanzaba sobre los carriles de Salvador Nava, al llegar a la rama que divide hacia carretera Matehuala y carretera Rioverde, el conductor pierde el control y choca con el muro de contención.
Solo se reportaron daños. Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento.
