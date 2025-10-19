logo pulso
Galindo exige perfil honesto y certificado para Protección Civil

El alcalde de San Luis Potosí confirma destitución del director de Protección Civil por corrupción y anuncia proceso para nombrar a su reemplazo.

Por Rolando Morales

Octubre 19, 2025 11:51 a.m.
A
Galindo exige perfil honesto y certificado para Protección Civil

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que el nombramiento del nuevo director de Protección Civil Municipal se realizará en el corto plazo, luego de la destitución del anterior funcionario por presuntos actos de corrupción.

Aclaró que Alejandro Polanco Acosta, actual encargado del despacho, solo ocupa de manera temporal el cargo, pues no cuenta con las certificaciones necesarias para asumir la dirección.

"Lo he puntualizado, porque para ser director de Protección Civil se necesitan certificaciones, se necesita especialización muy particular. Polanco no la tiene, por eso es encargado de despacho", precisó el edil capitalino, quien añadió que el funcionario cuenta con el nombramiento de subdirector, lo cual le permite atender las labores administrativas mientras se designa al nuevo titular.

Galindo Ceballos subrayó que busca a una persona con "honestidad a prueba de balas", debido a los recientes señalamientos de corrupción dentro del área. "Hoy, que estoy un poco ciscado, voy a buscar una persona muy honorable para que sea director. Yo me voy a guiar por currículum, no quiero traer a alguien que sea mi amigo o mi conocido", enfatizó.

El presidente municipal explicó que el área de Protección Civil tiene dos grandes vertientes: una operativa, encargada de atender emergencias e inundaciones, y otra administrativa, que requiere especial cuidado tras los recientes hechos. "La parte operativa está blindada, está cuidada. La otra, la administrativa, es la que hay que proteger ahorita, rescatar y cuidar", señaló.

Finalmente, informó que ya cuenta con varios currículums y que él personalmente entrevistará a las personas propuestas. Reiteró que el nuevo titular deberá ser un perfil honesto, sin conflictos de interés y con certificaciones en la materia, ya que dijo "Protección Civil se volvió una materia muy administrativa con muchos conflictos de intereses, porque hay quienes tienen empresas o hacen dictámenes, y yo necesito a alguien que no tenga ningún tipo de vínculo con esos temas".

