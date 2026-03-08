Capturan a célula delictiva por venta de droga
Dos mujeres y un hombre fueron encontrados en la Huasteca con diversa evidencia
Como parte de los trabajos preventivos en la Huasteca Potosina, elementos de la la Guardia Civil Estatal lograron la detención de presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la venta de droga en la región.
Los detenidos fueron identificados como Luis "N", de 39 años de edad; Natali "N"., de 40 años y Rosalba "N", de 68 años, los cuales al momento de su detención fueron ubicados cuando se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota modelo 2017 color gris.
Los agentes policiales les marcaron el alto y al revisar el vehículo, en una mochila encontraron diez dosis de cristal, diez de "crack" y 20 ponchallantas.
Ante tal situación se procedió al arresto del hombre y las dos mujeres como presuntos responsables de actos constitutivos de delito, cometidos en agravio del patrimonio de la ciudadanía y por delitos contra la salud.
Luego de que se les leyeron los derechos que los asisten se les trasladó a las celdas preventivas en donde quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se les habrá de definir su situación legal.
Para contribuir a la paz social en las cuatro regiones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalece los operativos de seguridad con mayor presencia policial.
