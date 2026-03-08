logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a célula delictiva por venta de droga

Dos mujeres y un hombre fueron encontrados en la Huasteca con diversa evidencia

Por Redacción

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a célula delictiva por venta de droga

Como parte de los trabajos preventivos en la Huasteca Potosina, elementos de la la Guardia Civil Estatal lograron la detención de presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la venta de droga en la región.

Los detenidos fueron identificados como Luis "N", de 39 años de edad; Natali "N"., de 40 años y Rosalba "N", de 68 años, los cuales al momento de su detención fueron ubicados cuando se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota modelo 2017 color gris.

Los agentes policiales les marcaron el alto y al revisar el vehículo, en una mochila encontraron diez dosis de cristal, diez de "crack" y 20 ponchallantas.

Ante tal situación se procedió al arresto del hombre y las dos mujeres como presuntos responsables de actos constitutivos de delito, cometidos en agravio del patrimonio de la ciudadanía y por delitos contra la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luego de que se les leyeron los derechos que los asisten se les trasladó a las celdas preventivas en donde quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se les habrá de definir su situación legal.

Para contribuir a la paz social en las cuatro regiones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalece los operativos de seguridad con mayor presencia policial.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en Circuito Potosí deja daños materiales
Choque en Circuito Potosí deja daños materiales

Choque en Circuito Potosí deja daños materiales

SLP

Redacción

El muro que divide carriles quedó obstruido tras el impacto del vehículo

Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista
Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista

Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Seguridad Pública localizaron la camioneta en Los Naranjos

Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños
Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños

Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños

SLP

Redacción

El sedán azul proyectó a un Volkswagen gris contra un árbol, bloqueando un carril.

Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante
Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante

Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante

SLP

Redacción

En Puerta de Piedra, lo amenazó con pistola y le lanzó varios golpes al rostro