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Seguridad

Capturan a cuatro presuntos "narcos" en la Entidad

Policías estatales los descubrieron en distintos municipios

Por Redacción

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a cuatro presuntos "narcos" en la Entidad

En trabajos enfocados en la prevención y los operativos que se realizan en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro personas por delitos contra la salud en su modalidad de distribución y/o venta de droga, esto en distintos puntos del estado.

En el municipio de Ahualulco, durante los operativos coordinados entre la GCE y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue detenida Dalia "N", de 31 años de edad, en posesión de diversas dosis de una sustancia con las características del "cristal".

Los oficiales realizaban sus recorridos cuando detectaron a la mujer cuando deambulaba en forma sospechosa y al interceptarla le encontraron la droga en su poder.

En otra acción, en el municipio de Rioverde, los agentes estatales detuvieron a Noé "N" de 37 años, a quien se le aseguraron cuatro bolsitas de marihuana y al menos once dosis de cristal.

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Asimismo, en la Zona Altiplano, en el municipio de Matehuala, la GCE detuvo a José "N", de 25 años de edad, y a Madai "N" de 27 años, tras asegurarles trece bolsitas de marihuana y doce artefactos conocidos como "ponchallantas".

Los presuntos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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