Capturan a dos presuntos narcomenudistas en Juan Pablo II

Dos personas señaladas como presuntos generadores de incidencia delictiva fueron detenidas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en la colonia Juan Pablo segunda sección, en la capital potosina.

La detención fue informada la mañana de este viernes durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, encabezada por la subsecretaria de Gobierno, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández.

Detalles sobre los detenidos y proceso legal

Los detenidos fueron identificados como José "N", de 30 años, y Berenice "N", de 27, quienes, de acuerdo con la autoridad, operaban como presuntos narcomenudistas independientes y cuentan con antecedentes penales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad señaló que en la capital se mantienen operativos permanentes en coordinación con autoridades federales y municipales, con el objetivo de reforzar la presencia policial en distintas colonias.