logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a "El Niño", presunto integrante de un grupo delictivo

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a "El Niño", presunto integrante de un grupo delictivo

SAN VICENTE.- Un joven fue detenido durante un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Vicente, debido a que portaba artefactos ponchallantas y teléfonos celulares.

Se trata de Rony "N", de 26 años de edad, alias "El Niño", quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el hecho con apariencia de delito contra la seguridad vial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se llevó a cabo durante un operativo realizado en la cabecera municipal.

El sujeto conducía un vehículo Chevrolet Malibú blanco, modelo 2005, y presuntamente intentó escapar al notar la presencia de los oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, los elementos le dieron alcance y, al realizarle una inspección de seguridad, le aseguraron 20 artefactos metálicos elaborados para dañar neumáticos, así como cinco teléfonos celulares.

La dependencia señaló que el detenido estaría vinculado a un grupo delictivo y será en las próximas horas cuando la autoridad correspondiente determine su situación jurídica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo
Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

SLP

Redacción

La Policía de Investigación recuperó una camioneta con reporte de hurto

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos
Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

SLP

Huasteca Hoy

Policías de la Guardia Civil Estatal capturan a sospechosos luego de persecución en la colonia 20 de Noviembre.

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos
Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

SLP

Redacción

Los sujetos intentaban huir sobre la avenida Sierra Vista

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín
Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

Fue necesario trasladarlos al Hospital Básico Comunitario