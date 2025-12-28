Capturan a "El Niño", presunto integrante de un grupo delictivo

SAN VICENTE.- Un joven fue detenido durante un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Vicente, debido a que portaba artefactos ponchallantas y teléfonos celulares.

Se trata de Rony "N", de 26 años de edad, alias "El Niño", quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el hecho con apariencia de delito contra la seguridad vial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se llevó a cabo durante un operativo realizado en la cabecera municipal.

El sujeto conducía un vehículo Chevrolet Malibú blanco, modelo 2005, y presuntamente intentó escapar al notar la presencia de los oficiales.

Sin embargo, los elementos le dieron alcance y, al realizarle una inspección de seguridad, le aseguraron 20 artefactos metálicos elaborados para dañar neumáticos, así como cinco teléfonos celulares.

La dependencia señaló que el detenido estaría vinculado a un grupo delictivo y será en las próximas horas cuando la autoridad correspondiente determine su situación jurídica.