Capturan a maleantes con ´ponchallantas´ y cristal

Dos sujetos que traían ponchallantas, uno de ellos también dosis de cristal, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que realizaban recorridos en distintos municipios con el propósito de disminuir el índice delictivo en la entidad.

En el Municipio de Ríoverde, los elementos de la GCE mediante recorridos de seguridad y vigilancia detuvieron a un sujeto identificado como presunto vendedor de estupefacientes en su modalidad de menudeo, luego de detectarlo entre las calles de la colonia Santa Catarina con cinco bolsas con marihuana y 10 dosis de la droga sintética conocida como "cristal".

Al detectar a los agentes policiales, el sujeto intentó darse a la fuga pero finalmente fue interceptado y al ser entrevistado dijo llamarse Joel N. de 37 años de edad.

En la revisión, los agentes policiales pudieron encontrarle los objetos metálicos y la droga, por lo que fue detenido y quedó a disposición de la autoridad competente.

Por otro lado, en la colonia Bustamante, en el municipio de Matehuala, se procedió a la detención de Pedro N. de 28 años de edad, tras haberle encontrado con 12 artefactos metálicos hechizos conocidos como "poncha llantas".

Dicha persona que reconoció realizar trabajos de "halconeo" para un grupo delictivo y al ser investigado en el Sistema Nacional de Detenciones, se detectó que contaba con una comparecencia pendiente.

Finalmente los dos sujetos acabaron a disposición de las autoridades por los delitos a que se hicieron acreedores y se espera que se les defina su situación legal.