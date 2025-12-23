logo pulso
Capturan a narcos en dos operativos de la Zona Media

Policías estatales intervinieron dos puntos de venta de droga incautando decenas de dosis

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
En municipios de la Zona Media, elementos de la Guardia Civil Estatal "reventaron" dos puntos de venta de droga, en donde detuvieron a dos supuestos vendedores y aseguraron decenas de dosis de sustancias ilegales.

El primer evento se registró en la colonia Isla de San Pablo, municipio de Rioverde, donde los agentes policiacos, mediante acciones de inteligencia detectaron un punto de venta de droga y ahí fue detenido Antonio "N", de 27 años de edad. 

Durante la intervención, se le aseguraron 24 dosis de cristal con un peso aproximado de 11 gramos, cuatro bolsas con marihuana con un peso de 51 gramos, así como tres dosis de cocaína con un peso aproximado de dos gramos.

Posteriormente, en la localidad de Vaqueros, municipio de Rayón, se llevó a cabo un segundo operativo que culminó con la detención de Alejandro "N", de 33 años, originario del estado de Jalisco. Al momento de su detención se le aseguraron 70 dosis de cristal con un peso aproximado de 39 gramos, así como 30 bolsas con marihuana con un peso aproximado de 249 gramos que tenía para su venta.

Los dos detenidos y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público a fin de que se lleven a cabo las investigaciones y se les defina su situación legal.

