Capturan a presunto vendedor de droga

TAMAZUNCHALE.- En Tamazunchale los policías de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un joven que presuntamente se dedicaba a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Bryan "N" de 22 años de edad, fue capturado en el Barrio San Miguel, por su presunta participación en actividades de narcomenudeo.

La Fuerza Operativa de la Guardia Civil Estatal detectó al individuo durante recorridos preventivos, asegurando al joven, quien presuntamente se encuentra vinculado a la distribución de droga y relacionado con un grupo de delincuentes.

De manera oficial se informó que Bryan traía 62 dosis de un material granulado y cristalino con características de la metanfetamina conocida como "cristal", además de 55 dosis de marihuana.

