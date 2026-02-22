Capturan a presuntos narcos en operativos

Durante las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal realizó detenciones de personas vinculadas a la venta de drogas al menudeo, además de asegurarse estupefacientes, "poncha llantas" y cartuchos útiles.

En la colonia Independencia en la capital potosina, se detuvo a Rafael N. de 48 años de edad y Sergio N. de 35 años, tras encontrarles en poder de 25 dosis de la droga conocida como "cristal".

En la comunidad de San José de las Trojes, en Matehuala, se arrestó a Andréi N. de 32 años de edad, con 28 dosis de hierba seca en color verde al parecer marihuana.

Por otro lado, en recorridos de seguridad se decomisaron en la comunidad de Bledos, Villa de Reyes, 113 paquetes aparentemente con marihuana y 80 cartuchos útiles, esto de manera conjunta entre la Guardia Civil Estatal y la Sedena.

Asimismo, en el entronque de Tamuín se aseguró una motocicleta sin datos negativos, en donde se encontraron un total de ocho "poncha llantas"; mientras que en la zona centro de Tamasopo, se localizaron en una motocicleta sin datos negativos con 15 "poncha llantas".

De todo lo anterior, se dio vista a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones en base a las evidencias aportadas.