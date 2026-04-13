Capturan a seis presuntos maleantes en varios operativos

Un total de seis presuntos delincuentes fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal como parte de operativos realizados en las cuatro regiones de la entidad.

En el municipio de Rioverde, la GCE detuvo a Hugo "N", de 51 años, con antecedentes registrales y a José "N", de 18 años, a quienes se les aseguraron 40 cartuchos útiles y un vehículo, mientras que en la colonia Las Águilas de Ciudad Valles, aseguró a Brayan "N", de 23 años, con diversas dosis de "cristal" y 10 artefactos conocidos como "ponchallantas".

En la capital potosina, en la colonia Morales, fueron detenidas Maritza "N", de 38 años, y Beatriz "N", de 24 años, asegurándoles diversas dosis de marihuana y de "cristal".

Asimismo, en el municipio de Matehuala, fue detenido Vicente "N", de 30 años, originario del estado de Guerrero, a quien se le aseguraron dosis de marihuana, así como un vehículo en el que se trasladaba.

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A todos se les leyeron sus derechos que los amparan como personas en detención y se les puso a disposición de las autoridades a fin de que se les defina su situación legal por los delitos de posesión de droga y lo que les resulte.