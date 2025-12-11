logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a un sujeto por tráfico de hidrocarburos

Durante un operativo de seguridad fue asegurado en el municipio de Guadalcázar

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a un sujeto por tráfico de hidrocarburos

La coordinación  entre Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en materia de seguridad, mantiene resultados positivos.

Derivado de operativos preventivos entre la  División Caminos de la GCE y la SSPC Federal, un hombre fue detenido en el municipio de Guadalcázar, por el probable delito tráfico  de hidrocarburos.

Edwin „N" de 33 años  de edad, no pudo comprobar la procedencia  legal de la carga que trasladaba, siendo  70 mil litros de hidrocarburo, por ello fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Nuestro compromiso es firme, por ello demostramos con resultados,  cómo este Potosí  avanza sin límites hacia entornos más seguros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque
Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque

Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque

SLP

Pulso Online

Las actividades en el parque Tangamanga I en este momento se llevan a cabo sin ninguna otra novedad

Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación
Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación

Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación

SLP

Pulso Online

Agentes de la Guardia Municipal logran sacar con vida a dos personas de avanzada edad en situación de emergencia.

Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol
Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol

Aseguran 70 mil litros en operativo contra "huachicol"

SLP

Redacción

Un hombre fue detenido al no acreditar la procedencia del hidrocarburo

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán
Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

SLP

Redacción