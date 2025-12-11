Capturan a un sujeto por tráfico de hidrocarburos
Durante un operativo de seguridad fue asegurado en el municipio de Guadalcázar
La coordinación entre Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en materia de seguridad, mantiene resultados positivos.
Derivado de operativos preventivos entre la División Caminos de la GCE y la SSPC Federal, un hombre fue detenido en el municipio de Guadalcázar, por el probable delito tráfico de hidrocarburos.
Edwin „N" de 33 años de edad, no pudo comprobar la procedencia legal de la carga que trasladaba, siendo 70 mil litros de hidrocarburo, por ello fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.
Nuestro compromiso es firme, por ello demostramos con resultados, cómo este Potosí avanza sin límites hacia entornos más seguros.
