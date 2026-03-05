Capturan a un taxista distribuidor de droga

Gracias a la efectividad en los patrullajes preventivos, oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron la detención de un hombre que fue encontrado en posesión de más de 60 dosis de drogas como cristal y cocaína. El aseguramiento se realizó en calles de la colonia Graciano Sánchez.

Realizando patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante sur de la ciudad, agentes de la Policía de la Capital notaron la presencia de un vehículo de transporte público tipo taxi sobre la calle Ignacio Martínez de la mencionada colonia, el cual se encontraba mal estacionado al exterior de un fraccionamiento en construcción.

Los oficiales municipales detuvieron la marcha para verificar la unidad, ya que portaba vidrios polarizados, impidiendo ver el interior, fue en ese momento que se entrevistaron con un hombre que se identificó como conductor del taxi, mismo que en un primer momento adoptó una actitud nerviosa.

Fue al momento de solicitarle los documentos que acreditaran la propiedad de la unidad, que el señalado mostró una actitud agresiva, lanzando amenazas a los agentes municipales, quienes se percataron que el hombre trató de ocultar una bolsa color verde por debajo de su asiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Inmediatamente le indicaron de una revisión preventiva de seguridad, encontrando así 31 envoltorios de polvo blanco con las características similares a la droga conocida como cristal, 15 envoltorios que contenían una sustancia en piedra y 20 envoltorios que contenían una sustancia blanca en polvo con las características de la cocaína.

Ante el probable hecho constitutivo de delitos contra la salud, se procedió con la detención de Julián Eduardo "N" de 32 años, quien fue llevado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y posteriormente fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.