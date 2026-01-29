Capturan a una mujer por maltrato infantil

Villa de Pozos.- Bajo el conducto de una cero tolerancia a la violencia de género y/o familiar, instruido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través del titular de la GCE, Rosalío Ramos García, se trabaja por un estado libre de violencia, donde niñas, niños y adolescentes, puedan crecer en entornos seguros y en núcleos familiares estables, por lo que cualquier acto de maltrato será sancionado mediante los conductos legales correspondientes.

La reacción oportuna de agentes de la Guardia Civil Estatal adscritos a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género (UEAVG), permitió el rescate de cuatro infantes víctimas de maltrato infantil y la detención de la presunta agresora, progenitora de los niños, en el municipio de Villa de Pozos.

La UEAVG atendió un reporte del Sistema de Emergencias 9-1-1, en donde indicaban que una mujer presumiblemente había amarrado a su hijo a un árbol y lo estaba agrediendo físicamente, por ello, de inmediato se trasladaron hacia el lugar de los hechos, en el fraccionamiento Olinda. Al arribo de los estatales, se entrevistaron con una mujer, quien indicó que su hijo no le hacía caso, por lo que aceptó haberlo agredido.

Tras lo suscitado, agentes estatales procedieron a verificar el estado de los infantes, donde uno de ellos tenía lesiones visibles, a consecuencia de los golpes propinados por su madre, por ello, se le hizo de conocimiento a Claudia "N" de 27 años, que incurría en un hecho constitutivo de delito al maltratar a sus hijos, lo que amerita prisión preventiva, por lo que se le informó que sería detenida por este presunto delito, además de comunicarle los derechos que por ley le corresponden.

Cabe señalar que, tras la detención de la mujer, vecinos de la zona indicaron que son constantes las agresiones en contra de los niños, por ello brindaron información a las autoridades, que abonarán como posibles testimonios en este hecho, para lo que la Fiscalía General del Estado determine en la situación legal de la mujer detenida.

Posteriormente, se trasladó a los menores para su revisión médica, a la comandancia de la GCE, donde nuestros agentes estatales atendieron con calidad y sentido humano a los infantes, donde se preservaron sus derechos y se les brindó alimento.

Los niños de 13, 11, 6 y un año de edad, quedaron a disposición de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, donde se encuentran en un espacio seguro, donde se trabaja para conducirse a su red de apoyo familiar para su correcto desarrollo.