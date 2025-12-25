logo pulso
Capturan a una mujer por presunto robo a comercio

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a una mujer por presunto robo a comercio

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer por presunto robo a comercio. La acción se realizó en la colonia Fidel Velázquez, como resultado de la atención a un reporte ciudadano mientras se desarrollaban recorridos permanentes de vigilancia en zonas comerciales.

   Durante un patrullaje en una plaza comercial ubicada sobre la Carretera Matehuala, a la altura del Distribuidor Vial Benito Juárez, en la colonia mencionada, agentes municipales fueron informados por personal del supermercado que se localiza en el interior del complejo, que una mujer presuntamente intentó sustraer productos sin realizar el pago correspondiente, manifestando su deseo de proceder legalmente.

   Oficiales femeninas dialogaron con la señalada, quien tras varios minutos se identificó como Vanessa "N", de 29 años, localizándole diversos artículos de juguetería y electrónica.

De inmediato se le informó que sería detenida por presunto robo a comercio, y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para continuar con el proceso correspondiente.

