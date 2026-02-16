Capturan a vendedoras de marihuana en Cedral

CEDRAL.- Dos presuntas vendedoras de droga fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal que realizaban operativos en el municipio de Cedral, en el Altiplano potosino, en donde las sorprendieron con 80 dosis de marihuana.

Se trata de Rosa "N" de 27 años de edad y Michel "N" de 26 años, a quienes los agentes policiales detectaron cuando deambulaban en forma sospechosa en ese municipio y por lo tanto decidieron interceptarlas para una investigación.

Fue así como a las dos mujeres les encontraron un total de 80 bolsitas con marihuana que aparentemente andaban vendiendo en la zona, por lo que entonces fueron arrestadas por el presunto delito contra la salud en su modalidad de posesión de enervantes con fines de venta.

A las presuntas les fueron leídos sus derechos que las amparan como personas en detención y se les puso a disposición del Ministerio Público a fin de que se les defina su situación legal, además se les investiga si pertenecen a algún grupo delictivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe señalar que, los trabajos de la Guardia Civil Estatal enfocados en prevenir el consumo y distribución de sustancias, permite que esta actividad ilícita disminuya nuestra entidad.