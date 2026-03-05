logo pulso
EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Capturan en Hidalgo a hombre acusado de secuestro

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
Capturan en Hidalgo a hombre acusado de secuestro

ÉBANO.- Un hombre que habría participado en un secuestro en Ébano, y se encontraba prófugo, fue capturado por elementos de la PDI en Hidalgo.

Daniel "N", fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que dicha detención se dio mediante convenio de colaboración, con el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la denuncia presentada ante un Agente del Ministerio Público, Daniel habría participado en la privación ilegal de la libertad de la víctima en la colonia Petrolera, del municipio de Ébano, para posteriormente intentar huir en un vehículo. Tras implementarse un operativo, abandonó la unidad y a la víctima, quien fue rescatada.

Una vez integrada la carpeta de investigación y reunidos los datos de prueba suficientes, se solicitó ante un Juez de control el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue concedido.

Posteriormente, se estableció que el señalado se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por diverso delito. Por ello, agentes de la PDI potosina, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, cumplimentaron la orden judicial.

En el lugar, se le informaron sus derechos constitucionales y se le entregó copia del mandamiento, notificándole del proceso penal que enfrenta en San Luis Potosí.

