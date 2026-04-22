logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

Fotogalería

ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia

Los detenidos fueron con dosis de marihuana, "cristal" y "ponchallantas"

Por Pulso Online

Abril 22, 2026 11:35 a.m.
A
Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia

EL NARANJO.- Tres hombres, considerados generadores de violencia, fueron capturados en operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de El Naranjo y Coxcatlán.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, derivado de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia, en El Naranjo los elementos de la GCE detuvieron a Iván Alejandro "N", de 25 años, y a Jesús "N", de 21 años.

Según la dependencia, ambos son considerados objetivos prioritarios, y al momento de su detención les aseguraron artefactos "ponchallantas", así como dosis de marihuana y "cristal".

Por otro lado, en el municipio de Coxcatlán se detuvo a Osiel "N", de 35 años, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", bolsas de marihuana y una motocicleta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los detenidos, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.

LEA TAMBIÉN

Tormenta causa daños en la Huasteca

Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia
Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia

Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia

SLP

Pulso Online

Los detenidos fueron con dosis de marihuana, "cristal" y "ponchallantas"

Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad
Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad

Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad

SLP

Pulso Online

El reporte fue esta mañana de miércoles

Motociclista con discapacidad, herido en choque sobre carretera 80
Motociclista con discapacidad, herido en choque sobre carretera 80

Motociclista con discapacidad, herido en choque sobre carretera 80

SLP

Huasteca Hoy

El conductor del tráiler huyó tras el accidente ocurrido cerca del panteón del Sabino

Choca conductor contra un auto estacionado en Soledad
Choca conductor contra un auto estacionado en Soledad

Choca conductor contra un auto estacionado en Soledad

SLP

Pulso Online

Peritos de la Guardia Civil de Soledad acudieron para deslindar responsabilidades tras el choque sin lesionados.