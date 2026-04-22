Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia

EL NARANJO.- Tres hombres, considerados generadores de violencia, fueron capturados en operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de El Naranjo y Coxcatlán.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, derivado de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia, en El Naranjo los elementos de la GCE detuvieron a Iván Alejandro "N", de 25 años, y a Jesús "N", de 21 años.

Según la dependencia, ambos son considerados objetivos prioritarios, y al momento de su detención les aseguraron artefactos "ponchallantas", así como dosis de marihuana y "cristal".

Por otro lado, en el municipio de Coxcatlán se detuvo a Osiel "N", de 35 años, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", bolsas de marihuana y una motocicleta.

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Los detenidos, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.