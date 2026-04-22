Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia
Los detenidos fueron con dosis de marihuana, "cristal" y "ponchallantas"
EL NARANJO.- Tres hombres, considerados generadores de violencia, fueron capturados en operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de El Naranjo y Coxcatlán.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, derivado de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia, en El Naranjo los elementos de la GCE detuvieron a Iván Alejandro "N", de 25 años, y a Jesús "N", de 21 años.
Según la dependencia, ambos son considerados objetivos prioritarios, y al momento de su detención les aseguraron artefactos "ponchallantas", así como dosis de marihuana y "cristal".
Por otro lado, en el municipio de Coxcatlán se detuvo a Osiel "N", de 35 años, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", bolsas de marihuana y una motocicleta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los detenidos, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.
Tormenta causa daños en la Huasteca
Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz
no te pierdas estas noticias
Capturan en la Huasteca a tres presuntos generadores de violencia
Pulso Online
Los detenidos fueron con dosis de marihuana, "cristal" y "ponchallantas"
Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad
Pulso Online
El reporte fue esta mañana de miércoles
Motociclista con discapacidad, herido en choque sobre carretera 80
Huasteca Hoy
El conductor del tráiler huyó tras el accidente ocurrido cerca del panteón del Sabino