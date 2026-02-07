Chocan cuatro en carretera a Rioverde; no hay lesionados
Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado
Cuatro conductores de vehículos se vieron involucrados en un accidente en carretera a Rioverde, a la altura de la colonia 'Benito Juárez' de Soledad.
Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado y con dirección al distribuidor vial Benito Juárez.
En el sitio, colisionaron un vehículo Mazda, un Seat, un Hyundai y un auto habilitado como taxi. Sólo se reportan daños materiales.
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.
