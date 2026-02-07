logo pulso
Seguridad

Chocan cuatro en carretera a Rioverde; no hay lesionados

Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado

Por Redacción

Febrero 07, 2026 02:34 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Cuatro conductores de vehículos se vieron involucrados en un accidente en carretera a Rioverde, a la altura de la colonia 'Benito Juárez' de Soledad.

Los hechos, cerca de las 14:00 horas de este sábado y con dirección al distribuidor vial Benito Juárez

En el sitio, colisionaron un vehículo Mazda, un Seat, un Hyundai y un auto habilitado como taxi. Sólo se reportan daños materiales

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos. 

