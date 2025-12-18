logo pulso
Chocan por alcance en carretera a Rioverde

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 04:13 p.m.
A
Foto Teodoro Blanco/Pulso

Foto Teodoro Blanco/Pulso

Un choque por alcance dejó daños materiales en la carretera a Rioverde, próximo al puente de José de Gálvez. 

El reporte fue a las 15:00 horas, donde el conductor de una camioneta Chevrolet, que circulaba sobre carriles centrales impactó por alcance a un automóvil Toyota al llegar a la altura de la calle Candelario Zapata, en la colonia 21 de Marzo.

Solo se reportaron daños, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente. 

Chocan dos autos en carretera a Rioverde

Al parecer la alta velocidad fue la causa principal del accidente

SLP

Redacción

