Chocan por alcance en carretera a Rioverde

Un choque por alcance dejó daños materiales en la carretera a Rioverde, próximo al puente de José de Gálvez.

El reporte fue a las 15:00 horas, donde el conductor de una camioneta Chevrolet, que circulaba sobre carriles centrales impactó por alcance a un automóvil Toyota al llegar a la altura de la calle Candelario Zapata, en la colonia 21 de Marzo.

Solo se reportaron daños, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente.

