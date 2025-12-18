Chocan por alcance en carretera a Rioverde
Un choque por alcance dejó daños materiales en la carretera a Rioverde, próximo al puente de José de Gálvez.
El reporte fue a las 15:00 horas, donde el conductor de una camioneta Chevrolet, que circulaba sobre carriles centrales impactó por alcance a un automóvil Toyota al llegar a la altura de la calle Candelario Zapata, en la colonia 21 de Marzo.
Solo se reportaron daños, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente.
Chocan dos autos en carretera a Rioverde
Al parecer la alta velocidad fue la causa principal del accidente
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida
Redacción
Fue sentenciada a cuatro años de prisión y una multa por la cantidad de 80 UMAS
Roba Oxxos: detienen a "El Chano"
Redacción
Cuenta con orden de aprehensión por robos a tiendas de conveniencia.