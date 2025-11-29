Chocan tráiler y auto en Tamuín; no hay heridos

TAMUÍN.- Cuantiosos daños materiales dejó un choque entre un tráiler y un vehículo, en el libramiento Valles-Tamuín.

La madrugada de este sábado, el chofer de un tráiler con remolque tipo jaula ganadera ocasionó un aparatoso accidente, en el kilómetro 118 de la carretera de cuota Valles-Tamuín, cerca del entronque con la carretera libre.

De acuerdo con la información recabada, el trailero invadió carril y chocó de frente contra un vehículo Toyota Yaris de modelo reciente; posteriormente se salió de la cinta asfáltica, derribando una estructura metálica (barrera de contención), y fue a dar a un potrero.

De manera milagrosa, los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos; solo hubo pérdidas materiales.

Del accidente tomaron conocimiento los militares de la Guardia Nacional, quienes pidieron el apoyo de grúas para retirar las unidades accidentadas y despejar la vialidad.