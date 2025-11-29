logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan tráiler y auto en Tamuín; no hay heridos

Por Huasteca Hoy

Noviembre 29, 2025 03:31 p.m.
A
Chocan tráiler y auto en Tamuín; no hay heridos

TAMUÍN.- Cuantiosos daños materiales dejó un choque entre un tráiler y un vehículo, en el libramiento Valles-Tamuín.

La madrugada de este sábado, el chofer de un tráiler con remolque tipo jaula ganadera ocasionó un aparatoso accidente, en el kilómetro 118 de la carretera de cuota Valles-Tamuín, cerca del entronque con la carretera libre.

De acuerdo con la información recabada, el trailero invadió carril y chocó de frente contra un vehículo Toyota Yaris de modelo reciente; posteriormente se salió de la cinta asfáltica, derribando una estructura metálica (barrera de contención), y fue a dar a un potrero.

De manera milagrosa, los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos; solo hubo pérdidas materiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Del accidente tomaron conocimiento los militares de la Guardia Nacional, quienes pidieron el apoyo de grúas para retirar las unidades accidentadas y despejar la vialidad.

LEA TAMBIÉN

Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años se quita la vida

Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años, identificado como Bryan, se quita la vida en su domicilio

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan tráiler y auto en Tamuín; no hay heridos
Chocan tráiler y auto en Tamuín; no hay heridos

Chocan tráiler y auto en Tamuín; no hay heridos

SLP

Huasteca Hoy

SSPC abre investigación contra policías detenidos en Zacatecas
SSPC abre investigación contra policías detenidos en Zacatecas

SSPC abre investigación contra policías detenidos en Zacatecas

SLP

PULSO

La FGE del estado vecino los involucró en un hallazgo de cadáveres

Motociclista resulta herido tras choque en 20 de Noviembre
Motociclista resulta herido tras choque en 20 de Noviembre

Motociclista resulta herido tras choque en 20 de Noviembre

SLP

Redacción

Motociclista sufre heridas en incidente vial con vehículo en avenida Reforma

Adulto mayor fallece atropellado en la 71 y Circuito Potosí
Adulto mayor fallece atropellado en la 71 y Circuito Potosí

Adulto mayor fallece atropellado en la 71 y Circuito Potosí

SLP

Redacción

El presunto responsable huyo de la escena esta madrugada