logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años se quita la vida

Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años, identificado como Bryan, se quita la vida en su domicilio

Por Huasteca Hoy

Noviembre 23, 2025 01:50 p.m.
A
Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años se quita la vida

TAMUÍN. Un joven que presuntamente atravesaba por problemas sentimentales y económicos se quitó la vida al colgarse dentro de su vivienda.

El fallecido fue identificado como Bryan, de 22 años de edad, quien residía en el ejido Los Huastecos. Sus familiares lo encontraron sin vida el sábado pasado.

De acuerdo con fuentes oficiales, el joven presentaba heridas en las muñecas y además se había colgado de una viga en el interior de su domicilio.

Sus familiares mencionaron a las autoridades que en días recientes lo habían notado deprimido debido a dificultades económicas y emocionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar la escena. Más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron indicios y testimonios.

Con base en las primeras investigaciones, se determinó que se trató de un suicidio, por lo que no existía delito que perseguir.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años se quita la vida
Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años se quita la vida

Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años se quita la vida

SLP

Huasteca Hoy

Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años, identificado como Bryan, se quita la vida en su domicilio

Jornalero fallece tras caer en pileta en Ébano
Jornalero fallece tras caer en pileta en Ébano

Jornalero fallece tras caer en pileta en Ébano

SLP

Huasteca Hoy

Elías Hernández, jornalero de 42 años, perdió la vida en un trágico accidente en Ébano

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo
Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

SLP

Redacción

Instalan módulo del INE en la Feria
Instalan módulo del INE en la Feria

Instalan módulo del INE en la Feria

SLP

Carmen Hernández