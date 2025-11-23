Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años se quita la vida
Tragedia en Tamuín: Joven de 22 años, identificado como Bryan, se quita la vida en su domicilio
TAMUÍN. Un joven que presuntamente atravesaba por problemas sentimentales y económicos se quitó la vida al colgarse dentro de su vivienda.
El fallecido fue identificado como Bryan, de 22 años de edad, quien residía en el ejido Los Huastecos. Sus familiares lo encontraron sin vida el sábado pasado.
De acuerdo con fuentes oficiales, el joven presentaba heridas en las muñecas y además se había colgado de una viga en el interior de su domicilio.
Sus familiares mencionaron a las autoridades que en días recientes lo habían notado deprimido debido a dificultades económicas y emocionales.
Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar la escena. Más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron indicios y testimonios.
Con base en las primeras investigaciones, se determinó que se trató de un suicidio, por lo que no existía delito que perseguir.
