Chofer de Coppel provoca percance con un lesionado

El reporte fue cerca de las 14:30 horas en Circuito Potosí

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 03:45 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona resultó lesionada en choque donde participaron tres vehículo en Circuito Potosí a la altura de la Coca-Cola, en el tramo que une los entronques de carretera a Matehuala a el de la carretera a Zacatecas

El reporte fue cerca de las 14:30 horas, luego de que el chofer de una camioneta Nissan con remolque acoplado de la empresa Coppel impactó por alcance a un "motocarro" recolector de basura y lo proyectó contra la parte posterior de un tráiler de color blanco que se encontraba estacionado.

Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes valoraron al conductor del triciclo y los trasladaron a una clínica cercana  para su atención médica

Foto: Teodoro Blanco/Pulso  

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos tomaron conocimiento de los hechos

