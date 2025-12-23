Chofer de Coppel provoca percance con un lesionado

Una persona resultó lesionada en choque donde participaron tres vehículo en Circuito Potosí a la altura de la Coca-Cola, en el tramo que une los entronques de carretera a Matehuala a el de la carretera a Zacatecas.

El reporte fue cerca de las 14:30 horas, luego de que el chofer de una camioneta Nissan con remolque acoplado de la empresa Coppel impactó por alcance a un "motocarro" recolector de basura y lo proyectó contra la parte posterior de un tráiler de color blanco que se encontraba estacionado.

Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes valoraron al conductor del triciclo y los trasladaron a una clínica cercana para su atención médica.

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos tomaron conocimiento de los hechos.