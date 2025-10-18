Sobrevive conductor tras destrozar camioneta en Periférico
Los hechos se registraron a las 02:00 horas de la este sábado, a la altura de la Coca-Cola
Únicamente con golpes resultó el conductor de una camioneta Volkswagen tipo Robust de color blanco, al chocar y volcar en el Circuito Potosí Norte, a la altura de la Coca-Cola.
Los hechos se registraron a las 02:00 horas de la este sábado, cuando el conductor de una camioneta circulaba sobre el Periférico con dirección a la unión con carretera Zacatecas, pero al llegar al puente de avenida del Sauce, choca con la guarnición que divide ambos carriles, para seguir su trayectoria unos 50 metros y terminar volcada sobre su lado izquierdo y obstruyendo el carril completo.
Automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron al conductor y enderezaron la camioneta, atestiguando que sólo resultó con golpes que aparentemente no ameritaba traslado para atención médica.
Autoridades de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento y retiraron el vehículo para su resguardo en una pensión.
