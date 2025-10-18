logo pulso
Sobrevive conductor tras destrozar camioneta en Periférico

Los hechos se registraron a las 02:00 horas de la este sábado, a la altura de la Coca-Cola

Por Redacción

Octubre 18, 2025 09:09 a.m.
A
Sobrevive conductor tras destrozar camioneta en Periférico

Únicamente con golpes resultó el conductor de una camioneta Volkswagen tipo Robust de color blanco, al chocar y volcar en el Circuito Potosí Norte, a la altura de la Coca-Cola

Los hechos se registraron a las 02:00 horas de la este sábado, cuando el conductor de una camioneta circulaba sobre el Periférico con dirección a la unión con carretera Zacatecas, pero al llegar al puente de avenida del Sauce, choca con la guarnición que divide ambos carriles, para seguir su trayectoria unos 50 metros y terminar volcada sobre su lado izquierdo y obstruyendo el carril completo.

Automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron al conductor y enderezaron la camioneta, atestiguando que sólo resultó con golpes que aparentemente no ameritaba traslado para atención médica. 

Autoridades de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento y retiraron el vehículo para su resguardo en una pensión.

SLP

Redacción

Los hechos se registraron a las 02:00 horas de la este sábado, a la altura de la Coca-Cola

