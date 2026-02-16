Chofer traía tractocamión con placa sobrepuesta

Un trailero que tenía orden de aprehensión vigente por robo de vehículo, fue detenido por agentes de la Guardia Civil Estatal que lo sorprendieron cuando manejaba una unidad con placa sobrepuesta.

De acuerdo a la información disponible, los oficiales de la Guardia Civil Estatal adscritos a la División Caminos, realizaban un operativo en la carretera ´57, en el tramo hacia El Huizache en el municipio de Guadalcázar.

Fue en donde detectaron un tráiler color blanco con remolque tipo caja refrigerada, el cual era manejado en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto al conductor.

En la inspección posterior, los agentes descubrieron que el tractocamión modelo 2018 traía una placa sobrepuesta y por lo tanto procedieron a la detención del conductor identificado como Genaro N. de 36 años de edad.

Al momento de su detención se realizó una consulta de su estatus, donde resultó con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo de vehículo. Por lo anterior quedó a disposición de las autoridades correspondientes.