Seguridad

Choque de tráilers paraliza tráfico en Libramiento Ote.

Conductor no guardó la distancia de seguridad y chocó de frente contra una tolva

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
El tráfico en el libramiento Oriente se vio interrumpido por el choque de dos vehículos pesados, un tráiler le pegó por alcance a una tolva en el tramo de la carretera a México hacia la carretera a Rioverde en el hecho no se reportaron personas lesionadas.

El accidente tuvo lugar cerca de la una de la mañana de este miércoles, cuando un tráiler con remolque tipo caja y tractocamión color gris oscuro, se desplazaba por el Libramiento Oriente en dirección de la carretera a México hacia la de Rioverde.

Fue a la altura del kilómetro 9, en donde el conductor no guardó la distancia de seguridad respectiva y de esta forma chocó de frente contra una tolva acoplada al tractocamión que circulaba adelante y cuyo conductor disminuía su velocidad debido al tráfico vehicular.

Ante el fuerte impacto el tractocamión de la tolva fue proyectado hacia adelante y también se impactó de frente contra la contención, quedando totalmente descuadrado obstruyendo los carriles del Libramiento.

En consecuencia, el tráfico se vio totalmente paralizado en ese tramo y cientos de vehículos quedaron varados durante horas hasta que elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y los vehículos participantes se retiraron con grúas particulares.

Los daños materiales en ambos vehículos fueron cuantiosos y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio a través de las aseguradoras ya que por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

