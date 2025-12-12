logo pulso
Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales

El accidente ocurrió en el cruce con General I. Martínez; no hubo lesionados.

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 06:35 p.m.
A
Daños materiales tras el choque.

Daños materiales tras el choque.

La tarde de este viernes se registró un choque entre dos vehículos en el cruce de Pedro Moreno y General I. Martínez, en la capital potosina, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un Nissan Sentra color azul, que circulaba sobre Pedro Morenoimpactó a una camioneta Ford Explorer color verde que avanzaba por la calle General I. Martínez.

Tras el golpe, la camioneta terminó arriba de la banqueta y en sentido contrario al de su circulación.

Al sitio arribaron peritos de la SSPC Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. El incidente dejó únicamente daños materiales.

