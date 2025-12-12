Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales
El accidente ocurrió en el cruce con General I. Martínez; no hubo lesionados.
La tarde de este viernes se registró un choque entre dos vehículos en el cruce de Pedro Moreno y General I. Martínez, en la capital potosina, sin que se reportaran personas lesionadas.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, un Nissan Sentra color azul, que circulaba sobre Pedro Moreno, impactó a una camioneta Ford Explorer color verde que avanzaba por la calle General I. Martínez.
Video | Trasladan a mujer herida en aparatoso choque sobre Periférico
Los hechos, cerca de las 14:00 horas a la altura de la colonia Puerta Real
Tras el golpe, la camioneta terminó arriba de la banqueta y en sentido contrario al de su circulación.
Al sitio arribaron peritos de la SSPC Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. El incidente dejó únicamente daños materiales.
