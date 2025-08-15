Choque en la 57 deja vehículo volcado en Valle Dorado

Un choque lateral entre un VW Vento blanco y un Stratus café dejó como saldo un vehículo volcado la noche del viernes en la carretera 57, a la altura de la calle Topacio, en la colonia Valle Dorado.

El Vento terminó volcado en el área verde que divide ambos carriles, mientras que el Stratus quedó en los carriles centrales y en sentido contrario.

Auto volcado en carretera 57

Solo se reportaron daños materiales, sin personas lesionadas.

Peritos de la SSPC municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.

