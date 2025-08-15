logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque en la 57 deja vehículo volcado en Valle Dorado

Un VW Vento volcó tras choque con un Stratus; no hubo lesionados.

Por Redacción

Agosto 15, 2025 10:49 p.m.
A
Vento volcado tras choque en SLP

Vento volcado tras choque en SLP

Un choque lateral entre un VW Vento blanco y un Stratus café dejó como saldo un vehículo volcado la noche del viernes en la carretera 57, a la altura de la calle Topacio, en la colonia Valle Dorado.

El Vento terminó volcado en el área verde que divide ambos carriles, mientras que el Stratus quedó en los carriles centrales y en sentido contrario.

Auto volcado en carretera 57

Solo se reportaron daños materiales, sin personas lesionadas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Peritos de la SSPC municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.

Te puede interesar: Riña entre comerciantes deja una mujer muerta cerca del Estadio Cuauhtémoc

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en la 57 deja vehículo volcado en Valle Dorado
Choque en la 57 deja vehículo volcado en Valle Dorado

Choque en la 57 deja vehículo volcado en Valle Dorado

SLP

Redacción

Un VW Vento volcó tras choque con un Stratus; no hubo lesionados.

Riña deja mujer muerta previo al Puebla–San Luis
Riña deja mujer muerta previo al Puebla–San Luis

Riña deja mujer muerta previo al Puebla–San Luis

SLP

El Universal

Las autoridades investigan el violento enfrentamiento entre ambulantes cerca del estadio Cuauhtémoc que cobró la vida de una mujer.

Fotos | Trailero es embestido por tren en la Zona Industrial
Fotos | Trailero es embestido por tren en la Zona Industrial

Fotos | Trailero es embestido por tren en la Zona Industrial

SLP

PULSO

Los hechos se registraron cerca de las 13:00 horas de este vienes

Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo
Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo

Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo

SLP

PULSO

Los policías se percataron del hecho, en las inmediaciones del recinto ferial